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Встречу Макрона и Харрис запланировали на 10 ноября

Встреча пройдет в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 ноября встретится с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Елисейского дворца.

Как отмечается в сообщении, встреча намечена в рабочем графике Макрона на 18:00 (20:00 мск).

В пресс-службе уточнили, что встреча пройдет в Елисейском дворце.

Президент Франции и вице-президент США обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, а также в освоении космоса. Как ожидается, будут подняты темы регулирования в цифровой сфере и ситуации в Ливии.

Ранее сообщалось, что в столице Франции Харрис выступит с речью на четвертом ежегодном Парижском форуме мира 11 ноября, а также примет участие в парижской конференции по Ливии 12 ноября.

Теги
СШАФранцияМакрон, ЭмманюэльХаррис, Камала
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