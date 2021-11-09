Госдеп призвал Армению и Азербайджан активизировать взаимодействие

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США в понедельник по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе указал Баку и Еревану на необходимость активизировать контакты, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы решить все остающиеся вопросы, связанные с конфликтом.

"Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом", - говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, а десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.