Харрис обсудит с Макроном темы климата, здравоохранения и безопасности

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис намерена обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы в сфере климата, здравоохранения и региональной безопасности. Об этом говорится в ее письменном заявлении, распространенном в понедельник вечером Белым домом.

"Сегодня вечером я отправляюсь во Францию по приглашению президента Макрона, чтобы развивать прогресс [американской] администрации в укреплении отношений с союзниками и партнерами в Европе и во всем мире, - указывается в нем. - Я с нетерпением жду возможности обсудить с президентом Макроном нашу совместную работу по таким ключевым направлениям, как климатический кризис, кризис в сфере здравоохранения и региональные проблемы в сфере безопасности". Кроме того, по словам вице-президента, она намерена обсудить с французским руководством "возможности для сотрудничества в космосе".

Пресс-служба Елисейского дворца ранее в понедельник сообщила, что встреча Макрона с Харрис запланирована на 10 ноября в 18:00 (20:00 мск). Ранее сообщалось, что в столице Франции Харрис выступит с речью на четвертом ежегодном Парижском форуме мира 11 ноября, а также примет участие в конференции по Ливии 12 ноября.