Структуры СНГ отправят на парламентские выборы в Киргизию 120 наблюдателей

БИШКЕК, 9 ноября. /ТАСС/. Структуры СНГ намерены направить на предстоящие в Киргизии парламентские выборы 120 международных наблюдателей. Об этом заявил в Бишкеке на встрече с главой киргизского Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой начальник отдела Исполкома СНГ Евгений Козяк.

"Миссия СНГ приступила к работе, принимают участие представители Межпарламентской ассамблеи, планируется участие порядка 120 наблюдателей, начал работу штаб миссии", - цитирует во вторник Козяка пресс-служба ЦИК.

По его словам, это уже 15-я по счету миссия наблюдателей от структур Содружества, которая работает в Киргизии, и "115-я на пространстве СНГ".

Как заявила в свою очередь Шайлдабекова, к настоящему моменту в ЦИК поступило 56 обращений "по нарушениям, некоторые из них дублируются".

"Работают координационные группы оперативного реагирования с включением председателей окружных и территориальных избирательных комиссий всех уровней и правоохранительных органов. Это позволило обеспечить взаимодействие комиссий и правоохранителей, все поступающие сигналы анализируются в секретариате, определяется компетенция органа, который должен рассматривать сигнал по месту нарушения. По итогам расследования информация предоставляется в секретариат", - пояснила она.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Впервые за 10 лет они пройдут по смешанной системе: 54 законодателя будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В предыдущие годы депутатский корпус формировался исключительно по партийному признаку.