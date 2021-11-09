СМИ: силы ПВО Ирана перехватили БПЛА США в ходе учений в районе Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 9 ноября. /ТАСС/. Американские беспилотники MQ-9 и RQ-4 были перехвачены в ходе военных учений ВС Ирана "Зольфакар-1400" в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило во вторник иранское агентство IRNA.

БПЛА США вошли в зону ПВО Ирана во время учений, были перехвачены и вынуждены изменить свой маршрут и отдалиться от границ Ирана, отмечает агентство со ссылкой на пресс-службу учений.

В маневрах "Зольфакар-1400", которые начались в воскресенье, принимают участие пехотные подразделения, механизированные части, ВМС, ВВС и силы ПВО исламской республики. Кроме того, в них задействованы средства радиолокационной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

Накануне в ходе учений ракетные крейсеры ВМС Ирана произвели учебные стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами иранского производства и успешно поразили цели.