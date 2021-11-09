Глава МИД ДНР опровергла заявление Киева о боевом применении Bayraktar в Донбассе

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не применяли беспилотник Bayraktar для нанесения ударов по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила во вторник Донецкому агентству новостей полномочный представитель республики на минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это фейк", - сказала Никонорова.

Глава дипведомства ДНР добавила, что ранее украинские силовики уже использовали беспилотники Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения и проведения разведки. При этом такие беспилотники никогда не пересекали линию соприкосновения.

Генеральный штаб ВС Украины 26 октября сообщил, что украинские подразделения впервые применили в Донбассе разведывательно-ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2. По информации украинского Генштаба, это произошло возле подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное на мариупольском направлении. В результате атаки боеприпасом с борта "Байрактара" якобы была поражена одна из гаубиц артиллерийской батареи сил ДНР.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания этого беспилотника. Занимавший должность министра обороны Украины Андрей Таран сообщил 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.