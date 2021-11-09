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В Париж прибыла делегация США во главе с вице-президентом Камалой Харрис

В программу пятидневного визита Харрис входит двусторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Делегация властей США, которую возглавляет вице-президент Камала Харрис, прибыла во вторник в Париж, передает корреспондент ТАСС.

Кортеж американской делегации, состоящий из более чем 40 автомобилей, микроавтобусов и мотоциклов, проехал по набережным в центре французской столицы в сторону Елисейских полей.

В программу пятидневного визита Харрис входит двусторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Пресс-служба Елисейского дворца информировала, что она запланирована на 10 ноября в 18:00 (20:00 мск). Ранее сообщалось, что в столице Франции Харрис также выступит с речью на четвертом ежегодном Парижском форуме мира 11 ноября и примет участие в конференции по Ливии 12 ноября.

Теги
СШАФранцияМакрон, ЭмманюэльХаррис, Камала
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