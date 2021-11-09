В ООН заявили, что свыше 11 тыс. беженцев перебрались в Уганду, спасаясь от боев в Конго

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 тыс. человек вынуждены были укрыться в Уганде в результате серии нападений неизвестных вооруженных лиц на населенные пункты на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабии Манту.

"Активизация боевых действий на востоке ДРК вынудила примерно 11 тыс. человек искать убежище в Уганде", - цитирует Манту агентство. Официальный представитель УВКБ уточнила, что большая часть беженцев - женщины и дети. Несмотря на то что границы Уганды закрыты в рамках действующих ограничений по COVID-19, правительство страны сделало исключение для беженцев, сказала Манту.

В понедельник группа боевиков атаковала позиции конголезских вооруженных сил и захватила несколько деревень в окрестностях города Гома в провинции Северная Киву. Власти ДРК предположили, что нападавшие могут иметь отношение к повстанческой группировке "Движение 23 марта". Руководитель движения Бертран Бисимбва отверг причастность членов группировки к инциденту.

В провинциях Северная Киву и Итури с 6 мая действует военное положение в целях противодействия активизировавшимся вооруженным группам.

"Движение 23 марта" - военно-политическая группировка, созданная в апреле 2012 года бывшими лидерами "Национального конгресса в защиту народа", которая выражала интересы народа баньямуленге (так на востоке ДРК называют народ тутси). Основатели "Движения 23 марта" были недовольны тем, как правительство ДРК выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года.