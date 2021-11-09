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Борьба с изменениями климата

В Иране заявили, что страна не примет Парижское соглашение по климату

Санкции со стороны США не дают выполнять соответствующие обязательства, заявил вице-президент Ирана Али Саладжеге

ГЛАЗГО, 9 ноября. /ТАСС/. Иран не примет обязательства по Парижскому соглашению по климату, поскольку санкции со стороны США не дают этой стране выполнять соответствующие обязательства. Об этом во вторник заявил вице-президент Ирана, глава Организации по сохранению окружающей среды Али Саладжеге на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Если Иран станет полноправным членом Парижского соглашения, когда в отношении страны действуют односторонние санкции [США], как правительство сможет выполнять соответствующие обязательства, когда она не может получать никакую помощь от международного сообщества? Этот вопрос все еще остается без ответа", - сказал он.

Иран подписал Парижское соглашение по климату в 2016 году. Однако после этого ратификация соглашения была заблокирована Советом стражей конституции Ирана.

В работе COP26 принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.

Теги
СШАИранБорьба с изменениями климата
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