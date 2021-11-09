СМИ: премьер-министр Сомали распорядился начать выборы в нижнюю палату парламента

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле распорядился немедленно приступить к выборам в нижнюю палату федерального парламента и завершить их к декабрю. Об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Garowe.

Глава правительства, которому президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед ранее поручил курировать общенациональный электоральный процесс, дал соответствующее указание о начале выборов избиркомам и избирательным группам на федеральном и региональном уровнях, отмечает электронное издание.

Выборы в нижнюю палату парламента должны были пройти с 1 октября по 20 ноября, однако голосование на них все еще не началось по причине борьбы различных политических сил, в первую очередь региональных. Парламент играет ключевую роль в политической жизни Сомали, так как депутаты избирают президента страны и утверждают премьера и министров.

Между тем начавшиеся 25 июля выборы в верхнюю палату федерального парламента Сомали все еще продолжаются, хотя они должны были завершиться 28 июля. Ряд штатов уже завершил процесс избрания сенаторов, другие продолжают согласовывать списки кандидатов.