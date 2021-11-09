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СМИ: премьер-министр Сомали распорядился начать выборы в нижнюю палату парламента

Они должны завершиться к декабрю

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле распорядился немедленно приступить к выборам в нижнюю палату федерального парламента и завершить их к декабрю. Об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Garowe.

Глава правительства, которому президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед ранее поручил курировать общенациональный электоральный процесс, дал соответствующее указание о начале выборов избиркомам и избирательным группам на федеральном и региональном уровнях, отмечает электронное издание.

Выборы в нижнюю палату парламента должны были пройти с 1 октября по 20 ноября, однако голосование на них все еще не началось по причине борьбы различных политических сил, в первую очередь региональных. Парламент играет ключевую роль в политической жизни Сомали, так как депутаты избирают президента страны и утверждают премьера и министров.

Между тем начавшиеся 25 июля выборы в верхнюю палату федерального парламента Сомали все еще продолжаются, хотя они должны были завершиться 28 июля. Ряд штатов уже завершил процесс избрания сенаторов, другие продолжают согласовывать списки кандидатов.

Теги
СомалиМохамед, Мохамед Абдуллахи
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