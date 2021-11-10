{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США обсудят с союзниками ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен 10 ноября встретится в Вашингтоне с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вести консультации со своими союзниками по вопросу о якобы имеющем место стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - сказал он.

Прайс добавил, что в среду госсекретарь Энтони Блинкен встретится в Вашингтоне с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны проведут "стратегический диалог".

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения российских вооруженных сил на границе с Украиной и призвал Москву "быть более прозрачной в своих намерениях".

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.

Теги
УкраинаСШАРоссияКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
В Японии после выборов вновь открывается сессия парламента
Открытие сессии будет сопровождаться рядом формальных процедур, в частности, действующее правительство Кисиды в полном составе уйдет в отставку, и на протяжении последующих часов министры будут считаться исполняющими обязанности глав ведомств
Читать полностью