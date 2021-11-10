В Японии после выборов вновь открывается сессия парламента

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Внеочередная сессия парламента Японии открывается в среду после проведения в стране выборов в нижнюю палату законодательного органа, которые завершились уверенной победой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Результаты прошедшего 31 октября голосования также укрепили позиции премьер-министра Фумио Кисиды, который является председателем правящей партии.

По итогам выборов ЛДП получила на 15 мандатов меньше, чем в 2017 году, когда проходило предыдущее голосование, но все же смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате, заработав 261 место из 465. При этом члены партии "Комэйто", партнера ЛДП по правящей коалиции, заняли 32 кресла, упрочив свои позиции на три мандата.

Совсем иначе сложилась ситуация для ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП). На выборах она потеряла 13 мест в нижней палате, обеспечив себе лишь 96 мандатов. Неудовлетворительные результаты партии привели к отставке ее председателя Юкио Эдано, который, объявив о решении покинуть свой пост, взял на себя ответственность за произошедшее.

Между тем итоги выборов также потрясли руководство ЛДП. На сегодняшний день уже бывший генсек правящей партии Акира Амари проиграл в своем одномандатном округе оппозиционному кандидату, что стало репутационной потерей для ЛДП. В связи с этим Амари незамедлительно покинул свою должность, которую занял министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Повторение пройденного

В прошлый раз внеочередная сессия японского парламента открывалась 4 октября для утверждения Кисиды в должности нового премьер-министра. 29 сентября он одержал победу на выборах председателя ЛДП, сменив на этом посту Ёсихидэ Сугу, которые не пользовался явной поддержкой среди населения.

Как и в октябре, открытие сессии будет сопровождаться рядом формальных процедур. В начале действующее правительство Кисиды в полном составе уйдет в отставку, и на протяжении последующих часов министры будут считаться исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Затем депутаты нижней палаты парламента изберут нового премьера. Сюрпризов на этот счет не ожидается, поскольку как и в прошлый раз большинство в ней контролируют члены ЛДП и "Комэйто", в связи с чем Кисида будет гарантировано переизбран на должность уже 101-го главы правительства. В октябре он был утвержден 100-м премьером, пробыв в этом статусе чуть больше месяца.

После этого будет оглашен состав нового кабмина. Согласно прогнозам, он останется прежним, за исключением передачи вакантного портфеля министра иностранных дел Ёсимасе Хаяси, который ранее занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства и министра образования Японии. Кроме того, будет вновь создана должность помощника премьера по правам человека. Им станет экс-министр обороны Гэн Накатани, который выступает, в частности, за более активное использование санкций в отношении Китая.

Выплаты населению и удары по противникам

По данным агентства Киодо, кабмин Кисиды планирует принять новый пакет мер финансовой поддержки экономики и населения, пострадавших от распространения коронавируса. Ожидается, что его сумма составит более 30 трлн иен (более $265 млрд). В него, в частности, войдут средства на единоразовую выплату всем проживающим в стране семьям в размере 100 тыс. иен (около 880 долларов) на каждого ребенка младше 18 лет. Официально о принятии соответствующего решения может быть объявлено уже 19 ноября.

Кроме того, согласно информации газеты Nikkei, правительство Японии собирается в течение ноября приступить к изучению вопроса о пересмотре действующей государственной Стратегии обеспечения национальной безопасности. Пересмотр, в частности, направлен на включение в нее положения о допустимости военных ударов по базам на территории противника в случае чрезвычайных обстоятельств. Принятие нового документа планируется на период после выборов в верхнюю палату парламента, которые должны пройти летом 2022 года.

Таким образом, в Японии завершился процесс прихода к власти нового правительства. Однако важным остается вопрос о том, сможет ли Кисида устоять на посту премьера в условиях экономической нестабильности и социального недовольства, сохраняющихся из-за пандемии. По данным телеканала Эн-эйч-кей, в настоящий момент рейтинг его поддержки составляет 53%. Тем не менее настроения жителей Японии могут резко измениться, о чем свидетельствует опыт предыдущего премьера Ёсихидэ Суги, который был вынужден уйти в отставку спустя чуть больше года после своего назначения из-за накопившегося недовольства населения.