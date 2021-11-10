В Пентагоне считают, что к атаке на премьера Ирака причастны поддерживаемые Ираном силы

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что к покушению на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми причастны поддерживаемые Ираном вооруженные группировки. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит пресс-служба военного ведомства.

Как рассказал пресс-секретарь, Пентагон "полагает", что за атаками в арабской стране стоят организации, поддерживаемые Ираном. "Эти нападения совершаются вооруженными группировками, которые поддерживаются Ираном и имеют доступ к ресурсам и <...> смертоносным средствам для проведения таких атак", - изложил свою точку зрения Кирби.

"<...> Мы сосредоточили внимание на угрозе, - продолжил он. - Это угроза не только для нас, но и для наших иракских партнеров, что наглядно продемонстрировало нападение на премьер-министра. И мы относимся к этому серьезно".

Кирби не стал говорить, какие именно группировки совершили нападение. Он лишь отметил, что они осуществляли подобные вылазки, используя большие и малые беспилотные летательные аппараты. "Это их обычная тактика, - добавил официальный представитель Пентагона. - И поэтому мы, конечно, исходим из предположения, что дело обстоит именно так, но я не собираюсь сейчас конкретизировать".

Покушение на премьера

Как сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, власти США не намерены в настоящее время в каком-либо ключе комментировать возможную причастность Тегерана к покушению на премьер-министра Ирака.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в свете сообщений об этом нападении сделал заявление, в котором отметил, что иранская сторона приложит все усилия для сохранения спокойствия в арабской республике, а также будет способствовать мирной передаче власти в этой стране.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция премьера, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter.

По данным информационного портала Shafaq news, в Ираке увязывают покушение на руководителя правительства с волной кровопролитных столкновений в центре Багдада между силовиками и протестующими против результатов досрочных парламентских выборов. Ответственность за произошедшие стычки некоторые политические силы возлагают на аль-Казыми.