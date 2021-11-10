США и Египет подтвердили приверженность двустороннему сотрудничеству в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США и Египет привержены двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере, в частности, в целях борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности границ. Это следует из совместного заявления двух стран, распространенного Госдепартаментом во вторник по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров в рамках двустороннего стратегического диалога.

"США и Египет подтвердили свою приверженность двустороннему оборонному сотрудничеству, чтобы отвечать на нынешние и будущие вызовы, в том числе в области борьбы с терроризмом, обеспечения морской безопасности и безопасности границ", - говорится в документе.