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США и Египет подтвердили приверженность двустороннему сотрудничеству в сфере обороны

Взаимодействие осуществляется в области борьбы с терроризмом, обеспечения морской безопасности и безопасности границ

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США и Египет привержены двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере, в частности, в целях борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности границ. Это следует из совместного заявления двух стран, распространенного Госдепартаментом во вторник по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров в рамках двустороннего стратегического диалога.

"США и Египет подтвердили свою приверженность двустороннему оборонному сотрудничеству, чтобы отвечать на нынешние и будущие вызовы, в том числе в области борьбы с терроризмом, обеспечения морской безопасности и безопасности границ", - говорится в документе.

Теги
СШАЕгипет
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