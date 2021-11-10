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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран может рассмотреть Францию как посредника на переговорах по ядерной сделке

Парижу следует занять более независимую позицию, отметил замглавы МИД Ирана Али Багери Кани

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана считают, что Франция может сыграть более важную роль в качестве посредника на переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, если займет более независимую позицию. Такую точку зрения выразил замглавы МИД Ирана Али Багери Кани в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.

"Хотя Россия или Китай ближе к нашим позициям, с момента моей сегодняшней встречи я могу судить, что Франция хочет играть гораздо более серьезную роль в этих переговорах", - заявил он, комментируя свою встречу с генеральным директором департамента политики и безопасности МИД Франции Филиппом Эррера, которая состоялась 9 ноября.

"Если Франция продемонстрирует более независимую позицию с этого момента, она усилит свою позицию государства-переговорщика", - сказал он.

Во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном по телефону Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Французский министр подчеркнул важность и срочность возобновления переговоров, прерванных 20 июня Ираном, с целью скорейшего возвращения к выполнению сделки. Он также обратил внимание на важность сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ядерная сделка с Тегераном была подписана в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке принял решение выйти из СВПД. Нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность восстановить ядерное соглашение с Ираном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.

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ИранФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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