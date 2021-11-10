Иран может рассмотреть Францию как посредника на переговорах по ядерной сделке

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана считают, что Франция может сыграть более важную роль в качестве посредника на переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, если займет более независимую позицию. Такую точку зрения выразил замглавы МИД Ирана Али Багери Кани в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.

"Хотя Россия или Китай ближе к нашим позициям, с момента моей сегодняшней встречи я могу судить, что Франция хочет играть гораздо более серьезную роль в этих переговорах", - заявил он, комментируя свою встречу с генеральным директором департамента политики и безопасности МИД Франции Филиппом Эррера, которая состоялась 9 ноября.

"Если Франция продемонстрирует более независимую позицию с этого момента, она усилит свою позицию государства-переговорщика", - сказал он.

Во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном по телефону Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Французский министр подчеркнул важность и срочность возобновления переговоров, прерванных 20 июня Ираном, с целью скорейшего возвращения к выполнению сделки. Он также обратил внимание на важность сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ядерная сделка с Тегераном была подписана в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке принял решение выйти из СВПД. Нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность восстановить ядерное соглашение с Ираном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.