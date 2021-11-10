Суд отклонил просьбу Трампа заблокировать раскрытие данных по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил во вторник ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа с просьбой заблокировать раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января.

"Ходатайство истца о временном судебном запрете <...> отклонено", - говорится в соответствующем постановлении, поступившем в электронную базу данных инстанции.

Запрос о раскрытии документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.