Полиция Эквадора конфисковала более 1,3 тонны наркотиков

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Эквадора конфисковали более 1,3 тонны наркотических веществ за последние сутки, сообщает во вторник полиция республики в Twitter.

"За последние 24 часа в ходе 12 антинаркотических операций было задержано 10 граждан и 1 310 кг наркотиков. Ущерб нелегальному рынку составил $120 968", - говорится в сообщении. Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и США. С начала года в республике конфисковано более 164 тонн различных наркотических веществ.