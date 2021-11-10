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Император Японии утвердил состав нового правительства

В ходе соответствующей церемонии министры по очереди получили от императора специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства, которое вновь возглавил премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония по этому случаю прошла в среду в императорском дворце в Токио, сообщило агентство Kyodo.

Утверждение состава кабинета министров императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают от императора специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

Кисида 4 октября был впервые назначен премьер-министром. В среду он был переизбран на этом посту, что является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в ключевую нижнюю палату парламента. В его новом кабинете пост министра иностранных дел занял бывший глава Министерства обороны Ёсимаса Хаяси, остальные министры сохранили свои портфели.

Правительство Кисиды в ноябре намерено утвердить новый пакет мер по поддержке экономики и населения на фоне пандемии коронавируса. Как ожидается, его объем составит более 30 трлн иен (более $265 млрд). Часть суммы будет направлена на выплату пособий семьям с детьми младше 18 лет в размере 100 тыс. иен (около $880).

Теги
ЯпонияКисида, ФумиоНарухито (император Японии)
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