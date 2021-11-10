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Премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку

Лёвен объявил о таких планах еще 22 августа

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подаст в среду заявление об отставке спикеру парламента. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе законодательного органа королевства.

"Премьер-министр Стефан Лёвен представит свою просьбу об освобождении от должности премьер-министра спикеру [Андреасу Норлену] сегодня, в среду, 10 ноября, - поясняется в сообщении. - Спикер примет премьера в 12:30 (14:30 мск). Встреча пройдет в кабинете спикера".

Когда Норлен примет заявление, он одновременно просит Лёвена возглавить переходное правительство. После этого спикер подготовит предложение о кандидатуре нового премьер-министра для голосования в парламенте, отмечено в пресс-релизе.

22 августа премьер-министр и глава Cоциал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Стефан Лёвен объявил о своей отставке. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена.

После того как премьер подаст спикеру парламента заявление об отставке, Норлену предстоит провести переговоры с представителями парламентских партий, чтобы выяснить, примет ли Риксдаг Андерссон в качестве нового премьер-министра. Она может стать первой женщиной на этом посту в Швеции.

Теги
ШвецияЛёвен, Стефан
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