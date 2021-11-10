Стефана Лёвена освободили от должности премьера Швеции

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Стефан Лёвен освобожден от должности премьер-министра Швеции и теперь возглавляет переходное правительство. Об этом сам политик заявил на пресс-конференции в среду, после того как подал спикеру Риксдага Андреасу Норлену заявление об отставке.

"Я побывал у спикера и попросил, чтобы после чуть более семи лет пребывания на посту премьер-министра я был отправлен в отставку. Я также попросил быть освобожденным от должности члена парламента, - отметил Лёвен. - Я только что возглавил переходное правительство".

"Прошло семь фантастических лет", - продолжил Лёвен. Он добавил, что вряд ли будет писать мемуары, но займется постройкой сауны в Эрншёльдсвике.

22 августа Лёвен, возглавлявший также Cоциал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ), объявил о своей отставке. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена.

Норлену предстоит провести переговоры с представителями парламентских партий, чтобы выяснить, примет ли Риксдаг Андерссон в качестве нового премьер-министра, и подготовить предложение о кандидатуре нового главы кабинета. Она может стать первой женщиной на этом посту в Швеции. Глава Партии центра Анни Лёёф уже заявила, что ее партия не будет возражать против этой кандидатуры.