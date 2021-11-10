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Украина ввела санкции за открытие диппредставительства Никарагуа в Крыму

Под ограничения подпали восемь человек, в том числе четверо россиян
Севастополь Сергей Мальгавко/ТАСС
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Севастополь
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о применения санкций в отношении восьми человек за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму, среди них четверо россиян. Об этом в среду на брифинге по результатам заседания ведомства сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Вопрос применения санкций относительно тех людей, которые открыли диппредставительство Никарагуа в Крыму: это восемь физических лиц - четыре гражданина Никарагуа, четыре гражданина Российской Федерации", - отметил Данилов.

Теги
УкраинаНикарагуаРоссия
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