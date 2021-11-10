Суд Испании одобрил выдачу США супруга бывшего государственного казначея Венесуэлы

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании одобрила экстрадицию в США Адриана Хосе Веласкеса, супруга бывшего государственного казначея Венесуэлы Клаудии Патрисии Диас. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, коллегия "одобрила экстрадицию Адриана Хосе Веласкеса в США, чтобы он предстал перед судом по обвинению в участии в коррупционном заговоре с его женой". Дело связано с "обменом иностранной валюты для правительства Венесуэлы и отмывании средств на североамериканской территории", уточняется в пресс-релизе.

В середине октября этого года суд также одобрил выдачу США самой Клаудии Патрисии Диас, которая также являлась бывшей медсестрой экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Женщина была задержана в Испании в декабре прошлого года по запросу США. Диас ухаживала за бывшим президентом до его смерти. По версии СМИ, именно Чавес в свое время назначил ее ответственной за национальный отдел казначейства и секретариат фонда развития.

После смерти Чавеса Диас и ее супруг покинули Каракас и отправились сначала в Доминиканскую Республику, а затем в Испанию.

Уго Чавес возглавлял Венесуэлу с 1999 по 2013 год. В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у него раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе.