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Reuters: Меркель и Путин проведут еще одни переговоры 10 ноября

По данным агентства, исполняющая обязанности канцлера Германии ожидает звонка от президента России позже вечером
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель EPA-EFE/ALEXANDER BELTES
Описание
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/ALEXANDER BELTES

ТАСС, 10 ноября. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в среду проведут еще одни переговоры по ситуации с беженцами на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщило агентство Reuters.

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По его данным, Меркель ожидает звонка от Путина позже вечером в среду.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер в телефонном разговоре с Меркель обсудил вопрос миграционного кризиса на границах Белоруссии со странами ЕС. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском". В пресс-службе отметили, что Путин и Меркель условились продолжить разговор на данную тему.

Как в свою очередь отметил в Twitter в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в ходе беседы Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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