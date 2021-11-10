Глава ЕК заявила, что ЕС и США поддержат усилия Украины по модернизации экономики

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Европейский союз и Соединенные Штаты поддержат усилия Украины, направленные на модернизацию национальной экономики. С таким обещанием выступила в среду в беседе с журналистами в Белом доме по завершении встречи с президентом США Джо Байденом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы согласны с тем, что полностью поддерживаем территориальную целостность Украины. И мы также полностью поддерживаем Украину в ее попытках модернизировать и трансформировать экономику и создать [ее] устойчивость, двигаться по выбранному пути", - заявила председатель Еврокомиссии.

Она подтвердила, что отношения с Украиной обсуждались на ее нынешних переговорах с американским лидером.