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Глава ЕК заявила, что ЕС и США поддержат усилия Украины по модернизации экономики

Стороны также полностью поддерживают территориальную целостность Украины, сказала Урсула фон дер Ляйен

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Европейский союз и Соединенные Штаты поддержат усилия Украины, направленные на модернизацию национальной экономики. С таким обещанием выступила в среду в беседе с журналистами в Белом доме по завершении встречи с президентом США Джо Байденом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы согласны с тем, что полностью поддерживаем территориальную целостность Украины. И мы также полностью поддерживаем Украину в ее попытках модернизировать и трансформировать экономику и создать [ее] устойчивость, двигаться по выбранному пути", - заявила председатель Еврокомиссии.

Она подтвердила, что отношения с Украиной обсуждались на ее нынешних переговорах с американским лидером.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоФон дер Ляйен, Урсула
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