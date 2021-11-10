Керри: сотрудничество по климату играет важную роль, несмотря на разногласия США и Китая

ГЛАЗГО, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество США и КНР по борьбе с климатом играет важную роль, несмотря на разногласия между странами по ряду вопросов. Об этом заявил в среду спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри, выступая в Глазго на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) после публикации совместного заявления США и Китая по климату.

"У США и Китая нет недостатка в разногласиях, но в вопросах климата сотрудничество - единственный путь к достижению поставленных целей. Мы не сможем достичь наших целей без совместной работы [обеих] стран", - отметил Керри, добавив, что борьба с изменением климата играет крайне важную роль. Он назвал США и Китай "двумя крупнейшими эмитентами парниковых газов" в мире. Экс-госсекретарь рассказал, что Вашингтон и Пекин договорились снизить выбросы метана и сократить использование угля в промышленности.