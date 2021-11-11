МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости, выразив уверенность, что, несмотря на политическую конъюнктуру, народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи. Об этом в четверг сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил уверенность, что и в нынешних обстоятельствах, "несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи".

"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах, - отметил Лукашенко. - На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений". Белорусский лидер также пожелал народу Польши благополучия и уверенности в завтрашнем дне.