ЦИК Киргизии предоставит Facebook списки кандидатов

БИШКЕК, 11 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии в целях честного и прозрачного проведения предстоящих парламентских выборов предоставит Facebook списки кандидатов в депутаты. Такая договоренность была достигнута в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с управляющим директором по государственной политике Facebook Джорджом Ченом, сообщила в четверг пресс-служба Центризбиркома.

"По итогам встречи стороны договорились, что ЦИК предоставит Facebook списки всех зарегистрированных политических партий и кандидатов по одномандатным округам, участвующих в предстоящих парламентских выборах для того, чтобы в рамках своей политики идентифицировать пользователей путем документального подтверждения личности. При которой достоверно известно - какой человек зарегистрирован под определенным аккаунтом", - говорится в сообщении.

При этом Шайлдабекова поблагодарила собеседника за "готовность рассматривать в индивидуальном порядке жалобы, которые могут возникнуть".

"Мы видим в целом, что основные кандидаты и партии не применяют пока запрещенные методы и запрещенный контент в своих сообщениях. Но мы пока имеем возможность мониторить только узкую группу основных аккаунтов партий. При наличии информации, которую мы надеемся получить, у нас будет возможность мониторить информационное поле в соцсетях. Это даст нам больше возможности принимать меры по чистоте информационной ситуации выборов", - цитирует главу ЦИК пресс-служба.

По словам Джорджа Чена, "цифровая библиотека Facebook" для ЦИК Киргизии будет источником получения информации, которая нужна для мониторинга "потенциальной политической рекламы, исходящей от зарегистрированных аккаунтов, учетных записей пользователей". "Все наши системы действуют одинаково для всех стран, включая вашу. Как вы будете контролировать активность в этой цифровой библиотеке будет зависеть от того, какие требования избирательного законодательства действуют в Кыргызской Республике", - пояснил он.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам.