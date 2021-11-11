Глава МИД Мали опроверг информацию о заключении контракта республики с ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мали передала Франции информацию, что власти африканской страны не заключали контракта с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщил в четверг глава МИД Мали Абдулайе Диоп на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы уже напрямую общались с французскими коллегами по этому вопросу. Я подтвердил, что никакого контракта в этой области подписано не было", - сказал он.

Министр указал, что Мали интересует не сотрудничество с частной военной компанией, а вопросы обеспечения безопасности территории страны. "Малийские власти должны иметь возможность сами принимать решения, это наше право и наша ответственность", - добавил Диоп.

Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

Как сообщил в начале октября официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Паскаль Яни, французские спецподразделения, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не нашли в Мали никаких признаков присутствия ЧВК "Вагнер". Яни также отметил, что "не знает, заключали ли власти Мали соглашение с "Вагнером" или нет".