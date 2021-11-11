Глава Минкультуры Украины подал в отставку

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

"Сегодня написал заявление об отставке", - сообщил он в четверг на странице в Facebook. Чиновник пояснил, что не согласен с решением правительства страны о передаче подведомственного министерству Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) в подчинение кабинета министров.

"Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу", - подчеркнул он. Ткаченко добавил, что не согласен и с рядом других решений, принятых ранее правительством.

На Украине заявление об отставке министра подлежит рассмотрению в Верховной раде.

Ткаченко возглавляет Минкультуры с 4 июля 2020 года. В 1990-х годах он был президентом телекомпании "Нова мова", возглавлял службу новостей ТСН, тогда же занял пост заместителя гендиректора канала "1+1", который принадлежит, по данным СМИ, бизнесмену Игорю Коломойскому.

В 2005 году Ткаченко стал председателем и акционером Одесской киностудии. В 2008 году работал заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в Москве. Генеральным директором "1+1 медиа" стал в августе того же года. В 2014 году выступил за запрет российского медиапродукта на украинском телевидении. В России Ткаченко с ноября 2018 года находится под санкциями.