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Парламент Молдавии не принял отчет Совета по ТВ и радио, отправив его так в отставку

За отчет проголосовали 55 из 101 депутатов

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии отклонил отчет Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) за 2020 год, что по закону означает его отставку.

"Отчет КСТР за 2020 год отклонен, за что проголосовало 55 из 101 депутата", - сообщил на заседании спикер Игорь Гросу.

Закон, предусматривающий отставку совета в этом случае, был принят перед этим депутатами поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности. Представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против, расценив это решение как попытку правящей партии установить цензуру СМИ.

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