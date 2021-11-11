В Швеции лидеру социал-демократов поручили сформировать правительство

СТОКГОЛЬМ, 11 ноября. /ТАСС/. Спикер шведского парламента Андреас Норлен дал лидеру Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалене Андерссон пять дней на то, чтобы сформировать новое правительство.

"Я поручаю Магдалене Андерссон изучить возможности по формированию правительства, - сообщил Норлен на пресс-конференции в четверг. - Она расскажет мне о результатах до 10:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) вторника".

По словам спикера, в настоящее время идет процесс выбора 34-го по счету премьер-министра страны. Норлен надеется, что формирование правительства пройдет быстро, а голосование по кандидатуре главы кабмина состоится уже в следующий четверг. При необходимости Андерссон может попросить дополнительное время.

Стефан Лёвен был освобожден в среду от должности премьер-министра Швеции и теперь возглавляет переходное правительство. 22 августа Лёвен, возглавлявший также СДРПШ, объявил о своей отставке. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена.

Норлен провел переговоры с партиями в парламенте, чтобы выяснить, примет ли законодательный орган Андерссон в качестве нового премьер-министра, и подготовить предложение о кандидатуре на должность главы кабинета. Андерссон может стать первой женщиной на этом посту в Швеции.