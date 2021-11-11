Комитет ООН выразил обеспокоенность нарушениями прав человека на Украине

ЖЕНЕВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность преследованиями журналистов и правозащитников на Украине, дискриминацией в этой стране перемещенных лиц и медленными темпами расследования убийств, совершенных в январе-феврале 2014 года в Киеве и в мае 2014 года в Одессе. Об этом говорится в опубликованных в четверг в Женеве выводах комитета по итогам рассмотрения восьмого периодического доклада о выполнении украинскими властями Международного пакта о гражданских и политических правах.

В документе подчеркивается, что комитет "обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о запугивании, преследовании и нападениях", совершаемых, в частности, крайне-правыми группировками, в отношении журналистов и правозащитников, а также "систематическими недостатками" и задержками в уголовных расследованиях, в том числе, дел об убийстве Олеся Бузины (2015), Павла Шеремета (2016) и Вадима Комарова (2019). Эксперты рекомендовали украинским властям "обеспечить, чтобы официальные лица воздерживались от какого-либо вмешательства" в осуществление журналистами и правозащитниками свободы выражения мнения.

Комитет, кроме того, с обеспокоенностью констатировал "отсутствие продвижения в расследовании и преследовании за серьезные нарушения прав человека", которые, согласно поступившим сообщениям, совершали "в контексте вооруженного конфликта" украинские военные. Речь идет, в частности, о "казнях без суда и следствия и убийствах, сексуальном насилии, похищениях, насильственных исчезновениях, незаконных или произвольных задержаниях и пытках". Озабоченность у экспертов вызвали также "медленные темпы расследований и соответствующих судов" в отношении нарушений прав человека, включая убийства, совершенные в январе - феврале 2014 года во время протестов на Майдане в Киеве, а также в Одессе в мае того же года. Эксперты комитета ожидают, что власти Украины "примут все возможные меры для прекращения безнаказанности".

В документе обращено внимание на "многообразную дискриминацию", которой на Украине подвергаются внутренне перемещенные лица, в том числе в сфере политических прав, что "затрудняет их реинтеграцию в общество". Обеспокоенность у экспертов вызвали также сообщения о "насилии, запугивании и актах вандализма" в местах отправления культа в связи с "процессом перехода церквей и религиозных общин из Украинской православной церкви во вновь созданную Православную церковь Украины". В этой связи комитет выразил озабоченность "сообщениями о бездействии полиции во время таких инцидентов и отсутствием информации о расследованиях, проводимых государством".

Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов, следит за выполнением государствами Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу в 1976 году.