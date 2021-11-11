Соратник Кернеса Терехов стал мэром Харькова

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Харькова Игорь Терехов, который позиционирует себя как последователя своего предшественника на посту мэра Геннадия Кернеса, зарегистрирован новым градоначальником. Такое решение было принято в четверг на заседании территориальной избирательной комиссии города на основании результатов выборов, согласно которым Терехов признан победителем.

"Рассмотрев указанное заявление (о регистрации главой города Игоря Терехова - прим. ТАСС), а также документы к нему, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса Украины", - сказала председатель комиссии Елена Матвиенко, после чего комиссия единогласно поддержала решение о регистрации Терехова мэром.

Терехов не представляет президентскую партию "Слуга народа", он был выдвинут кандидатом на пост мэра от фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Терехов неоднократно заявлял, что Кернес готовил его в качестве своего преемника, и обещал продолжить политический курс предшественника.

На выборах мэра Харькова за политика проголосовали 146 240 жителей, что составляет 50,66%. Его основной конкурент - экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин - занял второе место, получив поддержку чуть более 82 тыс. горожан. Всего в голосовании, по данным избиркома, приняли участие более 288 645 человек.

Кресло градоначальника стало вакантным после смерти Кернеса. В сентябре 2020 года политик, занимавший в течение десяти лет пост мэра города, заразился коронавирусом и был доставлен в немецкую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся. Он умер 17 декабря прошлого года в клинике.

О новом мэре

Игорь Терехов родился 14 января 1967 года в Харькове. В 1990 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт, в 2006 году - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины. С 1994 года работал на предприятии "Укркондиционер", впоследствии стал председателем совета акционеров этой компании.

Свою политическую карьеру Терехов начал в 2007 году, когда был назначен заместителем губернатора Харьковской области Арсена Авакова. В 2010 году после увольнения Авакова примкнул к его оппоненту Кернесу, заняв должность заместителя и став его соратником.