Вице-премьер Армении подчеркнул важность усилий России по прекращению огня в Карабахе

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Армения высоко ценит усилия России по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, а также деятельность российских миротворцев в регионе. Об этом заявил в пятницу на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ вице-премьер республики Мгер Григорян.

"Год назад при посредничестве РФ было принято трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана по прекращению огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высоко ценим усилия, приложенные российскими союзниками, а также деятельность размещенного вдоль [линии] соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента", - отметил он.

Вице-премьер Армении также призвал Баку отказаться от политики ненависти для разрядки ситуации в регионе.