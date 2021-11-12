Ведущая оппозиционная партия Японии утвердила отставку своего лидера

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Руководство ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Японии на прошедшем в пятницу заседании утвердило отставку партийного лидера Юкио Эдано. Об этом сообщило агентство Kyodo .

"Надеюсь, что под руководством нового лидера мы объединимся для укрепления позиций нашей партии", - заявил присутствовавший на заседании Эдано. Выборы нового главы КДП состоятся 30 ноября.

2 ноября Эдано объявил о своем решении уйти в отставку. Таким образом он взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты партии на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента. По итогам голосования КДП потеряла 13 мест в нижней палате, теперь у нее 96 мандатов.