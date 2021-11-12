Нил Ушаков заявил, что ему не нужно прятаться за иммунитетом депутата Европарламента

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Риги Нил Ушаков, которого Европарламент (ЕП) лишил депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии, считает, что ему не нужно прятаться за иммунитетом европарламентария. Решение ЕП даст возможность поставить логическую точку в комической истории, уверен политик.

"Это все длится уже с 2019 года, постоянно повторяется "уголовное преследование", "вопрос вины" и так далее. Естественно, я заинтересован, чтобы это закончилось как можно быстрее. Прятаться в этой ситуации за иммунитетом, когда тебе потом могут сказать, что ты на самом деле был виновен и просто скрылся? Мне, честно говоря, все это и не нужно", - сказал он в пятницу в интервью Латвийскому радио.

"Поэтому снятие иммунитета, которое с юридической точки зрения позволяет прокуратуре предъявить или не предъявить, и это уже дальше прокуратура будет решать, как действовать, обвинение в одном конкретном возможном нарушении закона, - для меня это возможность наконец-то поставить какую-то логическую точку в этой комической истории. Потому что как бы оно юридически сложно ни звучало, но все это достаточно смешно", - добавил Ушаков.

Политик напомнил, что его подозревают в хранении в кабинете в мэрии Риги запрещенного устройства стратегического назначения.

"Будет процесс, я не знаю, в какой форме он состоится, но я очень рассчитываю на то, что кто-то из журналистов обратится в прокуратуру и попросит если не все материалы дела, то хотя бы дать фотографии этого устройства, чтобы все поняли, о чем идет речь. Судя по тому, что мне показывала следователь, это бумажный клееный альбом со встроенной камерой и со шнуром питания. Это даже не музей для шпионов, это магазин при музее для шпионов, где сувениры продают за €10", - отметил он.