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Маас проведет в Брюсселе встречу с украинским и французским коллегами

Она пройдет 15 ноября

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас примет 15 ноября в Брюсселе участие в трехсторонней встрече со своими французским и украинским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Дмитрием Кулебой. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

"Маас вместе со своим французским коллегой Ле Дрианом проведет переговоры с главой МИД Украины Кулебой", - сказала она. Со своей стороны представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер проинформировала о том, что тема конфликта в Донбассе обсуждалась в четверг во время телефонного разговора и. о. канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

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УкраинаГерманияФранцияМаас, Хайко
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