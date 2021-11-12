Маас проведет в Брюсселе встречу с украинским и французским коллегами

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас примет 15 ноября в Брюсселе участие в трехсторонней встрече со своими французским и украинским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Дмитрием Кулебой. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

"Маас вместе со своим французским коллегой Ле Дрианом проведет переговоры с главой МИД Украины Кулебой", - сказала она. Со своей стороны представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер проинформировала о том, что тема конфликта в Донбассе обсуждалась в четверг во время телефонного разговора и. о. канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.