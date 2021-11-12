Кулеба: безопасность станет ключевой темой встречи глав МИД ЕС и Украины 15 ноября

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Вопросы безопасности, в частности ситуация в Донбассе и на украинской границе, станут основными на встрече главы МИД Украины с европейскими коллегами и руководством НАТО в Брюсселе 15 ноября. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Ключевой темой моих переговоров в Брюсселе будет безопасность. Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, во временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Молдавии", - сказал он.

Глава МИД Украины также в очередной раз обвинил Россию в ведении гибридной войны против Европы. "Нет сейчас так называемого миграционного кризиса в Белоруссии. Есть гибридная война России против Европы", - утверждал Кулеба.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.