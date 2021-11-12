В КНР намерены в ближайшие 100 лет превзойти достижения за минувшее столетие

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Высшее руководство КНР в ближайшие 100 лет намерено добиться гораздо более значительных успехов в государственном строительстве, чем за минувшее столетие. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг VI пленумом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва.

"ЦК КПК будет упорно бороться, чтобы добиться целей [развития] на последующее столетие и воплотить в жизнь мечту о великом возрождении китайского народа, - подчеркивается в коммюнике, опубликованном по итогам пленума, в нем приведены выдержки из резолюции. - Мы твердо верим, что КПК и китайский народ обязательно добьются еще более великих побед и заслужат себе еще большую славу, чем за последние 100 лет".

В документе отмечается, что члены КПК должны помнить о трудностях и лишениях, через которые прошлось пройти Китаю в прошлом, упорно работать на задачами развития на текущем этапе и целенаправленно стремиться к целям, намеченным на будущее. "Партия, армия и весь народ должны еще более тесно сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которой является товарищ Си Цзиньпин", - говорится в резолюции.

Пленумы ЦК КПК традиционно проводят в закрытом формате, итоги оглашаются в сообщении для печати после их завершения. Центральный комитет избирается на партийных съездах, в работе этого органа участвуют более трехсот членов и кандидатов в члены ЦК. В этом году на пленуме рассматривались вопросы, касающиеся "всестороннего обобщения великих свершений и исторического опыта столетней героической борьбы партии".