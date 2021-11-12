Китай настаивает на внесении изменений в текст итогового заявления COP26

ГЛАЗГО, 12 ноября. /ТАСС/. Пекин считает необходимым внести несколько изменений в текст итогового заявления, которое должно быть принято в пятницу по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом заявил заместитель министра охраны окружающей среды КНР Чжао Инминь на пленарном заседании в рамках форума.

"Мы по-прежнему считаем необходимым усилить те части текста, в которых говорится об адаптации [к изменению климата], финансировании, технических моментах и увеличении потенциала [в сфере борьбы с изменением климата] <...> Мы по-прежнему наблюдаем нехватку четко прописанных и детализированных договоренностей, а также конкретики по теме реализации мер в сфере адаптации и финансирования [климатических проектов]", - сказал он, добавив, что китайская делегация считает конструктивными изменения, внесенные прошлой ночью в черновик документа.

Он подчеркнул необходимость сохранения целей Парижского соглашения по климату, в частности стремления удержать рост глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. При этом, по его словам, участники соглашения должны иметь возможность "самостоятельно определять пути и сроки воплощения в жизнь национальной политики и конкретных шагов" по борьбе с изменением климата. Были также обозначены стремление КНР к обеспечению достаточной свободы действий и "гибкости для развивающихся стран" в достижении климатических целей, готовность Пекина обсуждать с другими государствами "более инклюзивные решения", касающиеся имплементации шестой статьи Парижского соглашения.

"Китай надеется, что COP26 позволит сделать положительные и конкретные шаги на таких направлениях, как адаптация к изменению климата и финансирование, чтобы устранить обеспокоенность, которую уже долго испытывают развивающиеся страны", - добавил Чжао Инминь.

Двухнедельный форум, который проходит в шотландском городе с участием почти 200 делегаций, должен завершиться в пятницу. Однако не исключено, что переговорщики не успеют прийти к компромиссу, и дискуссии продолжатся на выходных. Председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма отметил пресс-конференцию, назначенную на вечер пятницы, что свидетельствует о том, что дискуссии между делегациями пока далеки от завершения.