Париж на встрече с Лавровым и Шойгу назвал неприемлемым присутствие ЧКВ "Вагнер" в Сахеле

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и вооруженных сил Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли на встрече с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу назвали неприемлемым размещение ЧВК "Вагнер" в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении двух французских ведомств, опубликованном в пятницу.

"Французские министры заявили о неприемлемости размещения наемников группы Вагнера в Сахаро-Сахельском регионе", - говорится в сообщении.

В конце сентября министр Вооруженных сил Франции предупредила власти Мали о том, что страна "изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества", если прибегнет к услугам наемников. В Париже ранее неоднократно подвергали критике возможность размещения в Мали ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с пребыванием французского воинского контингента в африканской стране.

Глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

Как сообщил в начале октября официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Паскаль Яни, французские спецподразделения, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не нашли в Мали никаких признаков присутствия ЧВК "Вагнер". Яни также отметил, что "не знает, заключали ли власти Мали соглашение с "Вагнером" или нет".

При этом глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в интервью французской газете "Монд" назвал слухами сообщения СМИ о переговорах его страны с ЧВК "Вагнер".