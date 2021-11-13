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Экс-помощнику Трампа Бэннону предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Большое жюри присяжных в пятницу выдвинуло обвинения в отношении политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося ранее помощником 45-го американского президента республиканца Дональда Трампа, в неуважении к Конгрессу США из-за отказа выступить на слушаниях в специальном комитете Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование обстоятельств штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США.

"Большое жюри присяжных сегодня выдвинуло обвинения против Стивена Бэннона в неуважении к Конгрессу по двум пунктам в связи с его отказом выполнить требование повестки, направленной специальным комитетом Палаты представителей, который расследует вторжение в Капитолий США 6 января", - говорится в документе.

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СШАТрамп, Дональд
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