Британские истребители были подняты навстречу самолетам ВКС РФ

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon были задействованы в пятницу для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Такое утверждение содержится в сообщении, распространенном в пятницу вечером ВВС Великобритании.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, находящиеся в состоянии повышенной готовности, были сегодня подняты в воздух с авиабаз Лоссимут (Шотландия) и Конингсби (графство Линкольншир). Эти действия были ответом на приближение российских Ту-160 "Блэкджек" (название самолет по классификации НАТО) к границам воздушного пространства Соединенного Королевства и координировались с несколькими союзниками по НАТО", - сообщается в Twitter британских ВВС.

В заявлении Минобороны королевства уточняется, что речь шла о двух российских самолетах, которые не входили в британское воздушное пространство. Ранее в пятницу о сопровождении российских Ту-160 истребителями F-16 ВВС Бельгии сообщило Минобороны Нидерландов.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах. Российские дипломаты также указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.