Блинкен призвал Россию не злоупотреблять законом об иноагентах

ТАСС, 13 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу призвал Россию не "злоупотреблять законом об иностранных агентах". Таким образом глава Госдепартамента прокомментировал ситуацию вокруг правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом).

"Иски российских властей о закрытии "Мемориал интернэшнл" и правозащитного центра "Мемориал" являются атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и перестать злоупотреблять законом об "иностранных агентах", - утверждается в публикации Блинкена в "Твиттере".

Ранее Генпрокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Позже в ведомстве пояснили ТАСС, что центр работал с грубыми и неоднократными нарушениями. В пятницу Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) счел иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России НКО-иноагентом, чрезвычайной мерой, которая несоразмерна нарушениям и несправедлива. В сообщении на сайте совета отмечалось, что СПЧ с "тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования ситуации вокруг "Мемориала".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.