СМИ: Киев подписал рамочное соглашение о военно-морском партнерстве с Лондоном

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал рамочное соглашение, предусматривающее получение кредита на £1,7 млрд. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Издание отмечает, что накануне в Лондоне Пристайко по поручению правительства Украины подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. "Речь идет о кредите на сумму в £1,7 млрд, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей.

СМИ утверждает, что благодаря этим средствам Украина покроет первоочередные потребности своих военно-морских сил, "которые должны быть готовы к сдерживанию агрессии России со стороны Черного и Азовского морей".

В июне в Одессе на борту эсминца Defender был подписан меморандумом о реализации совместных британо-украинских проектов в сфере морского партнерства. В соответствии с документом, Украина получит два выведенных из состава британских ВМС минных тральщика класса Sandown - кораблей Blyth и Ramsey. Кроме того, документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий, а также создание двух баз ВМС.

Договоренности о развитии и укреплении ВМС были достигнуты во время прошлогоднего визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, когда был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Киевом и Лондоном в военной и военно-технической сферах. Меморандум предполагал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере £1,25 млрд.

В октябре Пристайко сообщал, что сумма кредита составляет £2,5 млрд, половина из которых, по его словам, уйдет на усиление украинского флота. Тогда же Минобороны Украины сообщило, что вооруженные силы могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear. Посольство России в Соединенном Королевстве призвало британские власти не поощрять Киев на "военные авантюры" поставками вооружения, а вместо этого побуждать Украину к реализации минских соглашений.