Лукашенко: введением санкций страны ЕС сами фактически вышли из соглашения о реадмиссии

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) фактически вышли из соглашения с Белоруссией о реадмиссии лиц, прибывающих без разрешения, когда ввели против Минска санкции и отказались таким образом выполнять обязательства по соглашению. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"И главное, мы же с ними недавно заключили договор о реадмиссии. <...> Договорились, заключили договор. По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по реадмиссии заберем. И, введя против нас санкции, они все это бросили и не финансируют, и не строят эти так называемые лагеря. <...> Они нарушили, они вышли из этого договора, поэтому взятки гладки, как в народе говорят. Я к этому не имею никакого отношения. Бегут (беженцы - прим. ТАСС) - пусть бегут. Как это? Что, я их к себе верну и анклавы здесь создам? У меня и так проблем хватает", - сказал президент.