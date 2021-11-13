Лукашенко считает, что Европа обнищала на мощных политиков

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Европе в настоящее время нет серьезных лидеров, потому что иначе Запад не проводил бы санкционную политику в отношении Минска.

"Поэтому в Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга. Обеднела, обнищала Европа. В противном случае они бы никогда себя не вели так по отношению к Беларуси", - сказал президент в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

Лукашенко считает, что "все, что делают поляки вразрез с Евросоюзом, - это "дядя Сэм" отмашку дал". "Они [на Западе] меня упрекают, и украинцы: "Вот там Лукашенко с Путиным: что Путин скажет - Лукашенко делает... Они там вместе". А я думаю: "Слушайте, ну не полякам, не Дуде и Моравецкому об этом говорить", - отметил президент.

"Ну как могла "мутер" Меркель прославиться в Германии? На их фоне она, действительно, была такой бабой крепкой, говоря по-русски. Хотя я не преувеличиваю ее роль, просто на их поле она была величиной. Да. А больше - никого", - считает Лукашенко. По его мнению, "нет там сегодня политиков, которые бы радели за народ". "А вот за свой карман, хорошо пожить, взятки и прочее... Никакой там свободы слова нет. Болтовня. Разлагающийся Запад", - отметил белорусский лидер.

Он также подверг критике политику Евросоюза. "Слушайте, что за Евросоюз? Сколько у них там, 500 млн, по-моему, или больше человек? Ни своей безопасности, ни своей армии", - сказал Лукашенко. "Смотрите, наступили на хвост австралийцам - они на $50 млрд или $60 млрд отказались от подлодок Франции. То есть американцы взяли за шиворот, и этого Макрона с Францией "опустили" в Атлантический океан. Вот их политика", - обратил внимание президент. По его словам, в Евросоюзе должна быть мощь, "американцы должны, подплывая к ЕС на кораблях и подводных лодках, дрожать, заранее просить разрешения подойти". "А они (США - прим. ТАСС) их прослушивают по всем направлениям: и телефоны, и так далее, и так далее. И тишина. Заявление в СМИ кто-то сделал - и тишина. Вот она, Европа. То же самое и Америка. Безумцы", - заключил Лукашенко.