Председатель COP26 призвал делегатов принять итоговый документ по климату

ГЛАЗГО, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма назвал сбалансированным проект итоговой декларации форума и заверил, что его принятие позволит реализовать цели, прописанные в Парижском соглашению по климату 2015 года. Об этом он заявил, выступая в субботу на пленарном заседании COP26 в Глазго, призвав участвующие в переговорах делегации принять его.

"Эти решения определяют реальные будущие шаги и ставят очень ясные задачи, чтобы поставить нас на путь выполнения целей, прописанных в Парижском соглашении. В конечном счете, то, что предлагается принять здесь - сбалансированный пакет, по поводу которого каждый имел возможность высказаться", - сказал Шарма. Конференция должна была завершиться еще в пятницу, но в отсутствии консенсуса переговоры были продлены. Председатель конференции выразил намерение завершить дискуссии в субботу.

Переговорщики обсуждают уже третий вариант обобщающего решения конференции, который был опубликован в субботу утром на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Остался неизменным вызывавший трения пункт о необходимости сохранить одну из главных целей Парижского соглашения - стремление активными действиями удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. Сохранился в тексте и другой связанный с предыдущим ключевой параграф итогового документа. Он содержит предложение пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) стран в борьбу с изменением климата к концу 2022 года. По сути, это призыв значительно повысить планку климатических обязательств на 2030 год, обращенный к странам, которые перед COP26 не представили существенно обновленных ОНУВ. Такие упреки, в частности, звучали в адрес Китая.

Китайские оговорки

Заместитель министра охраны окружающей среды КНР Чжао Инминь, выступая на пленарном заседании, назвал представленный текст несовершенным. Одновременно он сказал, что делегация не будет настаивать на его значительной редактуре, но предложил несколько изменений. "По некоторым вопросам до сих пор сохраняются разногласия, и текст сейчас никак нельзя назвать идеальным. Но мы не намерены вновь начинать его обсуждение", - сказал Чжао Инминь.

При этом представитель Пекина призвал изменить раздел итогового документа, в котором говорится о необходимости постепенного отказа от энергии на основании неослабленного угля (произведенного на обычных угольных станциях, не оснащенных технологиями улавливания и захоронения углекислого газа) и "неэффективных субсидий ископаемого топлива". Вместо этого Чжао Инминь предложил, чтобы текст больше напоминал текст совместной декларации Китая и США и принятой пару недель назад декларации Группы двадцати. В первом случае был указан уголь, однако не упоминались субсидии на другие виды ископаемого топлива. Во втором случае "двадцатка" призвала прекратить финансирование производства электроэнергии на основании угля за рубежом, но не высказались за прекращение использования этого вида топлива на своей территории.

Индия - консенсус трудно достичь

Индийский министр окружающей среды, лесов и изменения климата Бхупендер Ядав, со своей стороны, указал, что "консенсус на форуме по-прежнему труднодостижим". Он подчеркнул, что развивающиеся страны имеют право получить "справедливую долю мирового углеродного бюджета" и устанавливать сроки достижения климатических целей с учетом национальных особенностей. По его словам, крайне трудно ожидать, что такие страны, до сих пор активно занятые борьбой с бедностью и решением вопросов экономического и социального развития, перестанут субсидировать ископаемое топливо и откажутся от угля.

Представитель Боливии прямо обвинил развитые страны в попытке перевести ответственность за борьбу с изменением климата на развивающиеся государства. "Мы отказываемся попадать в ловушку углеродного колониализма. Развитые страны пытаются установить новые правила игры, чтобы решить вопрос изменения климата, когда лишь развитые страны смогут быть в состоянии осуществить переход к низкоуглеводной экономике".

Призыв Евросоюза и США

Выступая после них, заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс предупредил о риске провала в самый последний момент. "Выслушав первые несколько выступлений, я начинаю опасаться, не упадем ли мы на финише этого марафона всего в нескольких метрах от заветной черты <...> Ради бога, не убивайте этот текст требованием новых согласований. Я прошу вас, прошу, примите этот текст, чтобы мы смогли смотреть в глаза нашим детям и внукам, они не простят нас", - сказал Тиммерманс. Он подчеркнул при этом, что мировое сообщество только начинает заниматься вопросами финансирования адаптации к изменению климата и компенсации потерь и ущерба в результате этого процесса, а уязвимым странам не следует сейчас форсировать эти темы, блокируя утверждение итоговых документов конференции.

Как отметил спецпосланник президента США по климату Джон Керри, даже на фоне обострившейся конкуренции и противостояния в мире борьба с изменением климата объединяет мировое сообщество, примером чего является принятая в дни форума совместная декларация США и КНР по климату.

"Не всем тем, кто участвует в общественной жизни, приходится принимать решения о жизни и смерти, решения, которые влияют на всю планету. Все мы, находясь здесь сегодня, наделены привилегией сделать именно это, - сказал он. - Надеюсь, что вскоре мы ратифицируем и примем этот текст, приняв решения, которые будут иметь решающее значения для жителей Земли в этом десятилетии, и дав нашим детям и внукам гарантию того, что мы на совесть сделали свою работу".

По его словам, "лучшее не должно становиться врагом хорошего", и черновая версия итогового заявления, которая была представлена в субботу утром уже "исключительно сильный документ".