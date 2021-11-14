Блинкен обсудил с Ван И подготовку к предстоящему онлайн-саммиту США и Китая

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И намеченные на 15 ноября переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, которые пройдут по видеосвязи. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь обсудил [с Ван И] подготовку к предстоящей онлайн-встрече президента Байдена с председателем [КНР] Си Цзиньпином, отметив, что эта встреча дает возможность двум лидерам обсудить, как регулировать ответственным образом соперничество между США и КНР, работая вместе в тех областях, где [их] интересы совпадают", - отметил дипломат, добавив, что телефонный разговор состоялся 12 ноября.

По его словам, Блинкен "выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося военного, дипломатического и экономического давления КНР на Тайвань". Шеф американской дипломатии также "подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива". Он призвал Пекин к "конструктивному диалогу с целью мирного урегулирования" сложившейся ситуации "в соответствии с пожеланиями и интересами народа Тайваня".

Госсекретарь также "указал на важность принятия мер для того, чтобы глобальное энергообеспечение и волатильность цен не поставили под угрозу восстановление мировой экономики".

Как сообщил ранее МИД Китая, Ван И заявил Блинкену, что если Вашингтон искренне поддерживает мир в Тайваньском проливе, то должен прекратить поддерживать сепаратистские настроения на острове, соблюдать положения трех китайско-американских коммюнике и принцип "одного Китая", а также перестать направлять ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня силам.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден и Си Цзиньпин проведут 15 ноября встречу по видеосвязи. МИД КНР подтвердил эту информацию, уточнив, что переговоры состоятся утром 16 ноября по пекинскому времени.