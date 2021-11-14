В Минобороны Армении заявили о попытке наступления Азербайджана на границе

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана в воскресенье предприняли попытку наступления на восточном направлении границы, после чего развязалась интенсивная перестрелка. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

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"14 ноября около 13:00 (12:00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему остается накаленной", - отмечается в сообщении.

Как заявляет военное ведомство Армении, в настоящее время при посредничестве российской стороны ведутся переговоры для разрешения ситуации, с армянской стороны жертв нет.